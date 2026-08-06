Pěnovací nástavec Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Nově vyvinutý,robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700–800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.
Kvalitní zpracování a použití robustních dílů, jako například mosazného těla, garantují dlouhou životnost našeho nově vyvinutého pěnovacího nástavce s nádobou Basic 2. Ten byl konstruovaný pro vysokotlaké čističe s hodinovým průtokem 700 až 800 litrů, které nejsou vybavené funkcí Servo Control. Zařízení přesvědčí vynikající kvalitou pěny, přičemž zároveň dojde ke snížení spotřeby čisticího prostředku při použití našeho pěnového čističe VehiclePro RM 838 na polovinu. Integrovaná záslepka umožňuje přesné, třístupňové dávkování a vylučuje neúmyslené přenastavení. Kromě toho se standardní, robustní a ergonomická nádrž na čisticí prostředky díky svému velkému otvoru velmi snadno plní a rychle mění.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|700 - 800
|Velikost trysky ( )
|45
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkování (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|1
|Teplota (°C)
|max. 60
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací nástavec Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.