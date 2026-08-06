Pěnovací nástavec Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

Kvalitní, jednoduchý, robustní: Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3 pro vysokotlaké čističe s průtokem 900–2500 l/h. Sníží spotřebu čisticího prostředku při nejlepší kvalitě pěny.

Náš pěnovací nástavec s nádobou Basic 3, který byl nově vyvinut pro vysokotlaké čističe Kärcher s funkcí Servo Control a průtokem od 900 do 2500 litrů vody v hodině boduje mimořádnými přednostmi. Tak se postará například při současném použití našeho VehiclePro pěnového čističe RM 838 o úsporu čisticích prostředků až o 50 procent a ohromující kvalitu pěny. Robustní mosazné tělo a další kvalitní materiály garantují dlouhou životnost. A chytré třístupňové dávkování integrovanou záslepkou zamezuje účinně neúmyslnému přenastavení. I nádrž na čisticí prostředky vykazuje zvlášťnosti: Pevný, ergonomický tvar nabízí na na krku další možnost uchopení, široký otvor snadné naplnění a vícestupňový závit rychlou výměnu.

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 900 - 2500
Velikost trysky ( ) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkování (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8

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Náhradní díly Pěnovací nástavec Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

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