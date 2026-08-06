Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h - 600 l/h

Pěnovací tryska DUO Advanced 1 s dvoulitrovou nádrží na čisticí prostředek a přímým přepínáním na vysokotlaké čištění. Vhodná pro tlakové myčky Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h

Inovativní pěnovací tryska DUO Advanced 1, vybavena robustním základním tělem s odolným niklovým povlakem, je vhodna také pro vysokotlaké čištění agresivními čisticími prostředky. Pěnovací tryska vhodná pro tlakové čističe Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h umožňuje uživateli přepnout přímo na vysokotlaký proud. Nástavec má navíc dvoulitrovou, ergonomickou a robustní nádobu na mycí prostředek s přídavným držadlem na hrdle a velkoryse dimenzovaným plnicím otvorem. Úhel rozstřiku pěnovací trysky DUO Advanced 1 lze navíc flexibilně nastavit a přesné dávkování mycího prostředku probíhá ve třech stupních přesně podle potřeby. Integrovaná klapka účinně zabraňuje neúmyslným úpravám dávkování mycího prostředku.

Charakteristické znaky a výhody
Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h - 600 l/h: Možnost přímého přepínání mezi čistícími prostředkami a vysokotlakým čištěním
Možnost přímého přepínání mezi čistícími prostředkami a vysokotlakým čištěním
Úspora času - není třeba měnit stříkací trysky nebo příslušenství
Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h - 600 l/h: Ergonomická dvoulitrová nádoba na mycí prostředek
Ergonomická dvoulitrová nádoba na mycí prostředek
Umožňuje bezproblémové dokončení dlouhých úklidových prací
Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h - 600 l/h: Dávkování pracího prostředku s integrovanou klapkou
Dávkování pracího prostředku s integrovanou klapkou
Usnadňuje přesné třístupňové dávkování mycího prostředku Pro optimální kvalitu pěny Zabraňuje možnému předávkování pracího prostředku
Tělo nástavce s odolným niklovým povlakem
  • Velmi robustní provedení s dlouhou životností
  • V případě potřeby usnadňuje použití agresivních detergentů
Flexibilní nastavení úhlu roztřiku
  • Velmi přesná pěnová tryska
  • Umožňuje bezpečnou práci na větší vzdálenosti
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 400 - 600
Velikost trysky (mm) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkování (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 2
Teplota (°C) max. 60
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,5

Videa

Oblasti použití
  • Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
  • Stavebnictví (čištění stavebních strojů, zařízení, obkladů, zařízení)
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h - 600 l/h

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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