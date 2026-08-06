Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h - 600 l/h
Pěnovací tryska DUO Advanced 1 s dvoulitrovou nádrží na čisticí prostředek a přímým přepínáním na vysokotlaké čištění. Vhodná pro tlakové myčky Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h
Inovativní pěnovací tryska DUO Advanced 1, vybavena robustním základním tělem s odolným niklovým povlakem, je vhodna také pro vysokotlaké čištění agresivními čisticími prostředky. Pěnovací tryska vhodná pro tlakové čističe Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h umožňuje uživateli přepnout přímo na vysokotlaký proud. Nástavec má navíc dvoulitrovou, ergonomickou a robustní nádobu na mycí prostředek s přídavným držadlem na hrdle a velkoryse dimenzovaným plnicím otvorem. Úhel rozstřiku pěnovací trysky DUO Advanced 1 lze navíc flexibilně nastavit a přesné dávkování mycího prostředku probíhá ve třech stupních přesně podle potřeby. Integrovaná klapka účinně zabraňuje neúmyslným úpravám dávkování mycího prostředku.
Charakteristické znaky a výhody
Možnost přímého přepínání mezi čistícími prostředkami a vysokotlakým čištěnímÚspora času - není třeba měnit stříkací trysky nebo příslušenství
Ergonomická dvoulitrová nádoba na mycí prostředekUmožňuje bezproblémové dokončení dlouhých úklidových prací
Dávkování pracího prostředku s integrovanou klapkouUsnadňuje přesné třístupňové dávkování mycího prostředku Pro optimální kvalitu pěny Zabraňuje možnému předávkování pracího prostředku
Tělo nástavce s odolným niklovým povlakem
- Velmi robustní provedení s dlouhou životností
- V případě potřeby usnadňuje použití agresivních detergentů
Flexibilní nastavení úhlu roztřiku
- Velmi přesná pěnová tryska
- Umožňuje bezpečnou práci na větší vzdálenosti
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|400 - 600
|Velikost trysky (mm)
|38
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkování (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|2
|Teplota (°C)
|max. 60
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,5
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
- Stavebnictví (čištění stavebních strojů, zařízení, obkladů, zařízení)
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h - 600 l/h
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.