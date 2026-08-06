Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h - 2500 l/h
Pěnovací tryska DUO Advanced 3 je určená pro použití s agresivními čisticími prostředky. S okamžitým přepnutím na vysokotlaké čištění, nastavením úhlu postřiku a dvoulitrovou nádrží.
Pěnovací tryska DUO Advanced 3 s flexibilně nastavitelným úhlem rozstřiku obzvláště vhodná pro použití s agresivními čisticími prostředky. Nástavec na pěnu, navržený pro čištění pomocí tlakových čističů Kärcher s funkcemi Servo Control a průtokem 900 až 2500 l/h, umožňuje uživateli okamžitě přejít na vysokotlaký proud. Kromě toho má pěnovací nástavec DUO Advanced 3 robustní, ergonomickou dvoulitrovou nádobu na mycí prostředek s přídavným držadlem na hrdle a velkým plnicím otvorem. Neúmyslné úpravy dávkování mycího prostředku jsou prakticky nemožné díky přesnému, třístupňovému dávkování prostřednictvím integrované clony.
Charakteristické znaky a výhody
Možnost přímého přepínání mezi čistícími prostředkami a vysokotlakým čištěním
Ergonomická dvoulitrová nádoba na mycí prostředek
Dávkování pracího prostředku s integrovanou klapkou
Tělo nástavce s odolným niklovým povlakem
Flexibilní nastavení úhlu roztřiku
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|900 - 2500
|Velikost trysky (mm)
|38
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkování (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|2
|Teplota (°C)
|max. 60
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,5
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDC Advanced
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
- Stavebnictví (čištění fasád, čištění stavebních vozidel a náčiní)
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h - 2500 l/h
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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