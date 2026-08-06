Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h - 2500 l/h

Pěnovací tryska DUO Advanced 3 je určená pro použití s ​​agresivními čisticími prostředky. S okamžitým přepnutím na vysokotlaké čištění, nastavením úhlu postřiku a dvoulitrovou nádrží.

Pěnovací tryska DUO Advanced 3 s flexibilně nastavitelným úhlem rozstřiku obzvláště vhodná pro použití s ​​agresivními čisticími prostředky. Nástavec na pěnu, navržený pro čištění pomocí tlakových čističů Kärcher s funkcemi Servo Control a průtokem 900 až 2500 l/h, umožňuje uživateli okamžitě přejít na vysokotlaký proud. Kromě toho má pěnovací nástavec DUO Advanced 3 robustní, ergonomickou dvoulitrovou nádobu na mycí prostředek s přídavným držadlem na hrdle a velkým plnicím otvorem. Neúmyslné úpravy dávkování mycího prostředku jsou prakticky nemožné díky přesnému, třístupňovému dávkování prostřednictvím integrované clony.

Charakteristické znaky a výhody
Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h - 2500 l/h: Možnost přímého přepínání mezi čistícími prostředkami a vysokotlakým čištěním
Možnost přímého přepínání mezi čistícími prostředkami a vysokotlakým čištěním
Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h - 2500 l/h: Ergonomická dvoulitrová nádoba na mycí prostředek
Ergonomická dvoulitrová nádoba na mycí prostředek
Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h - 2500 l/h: Dávkování pracího prostředku s integrovanou klapkou
Dávkování pracího prostředku s integrovanou klapkou
Tělo nástavce s odolným niklovým povlakem
Flexibilní nastavení úhlu roztřiku
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 900 - 2500
Velikost trysky (mm) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkování (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 2
Teplota (°C) max. 60
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,5

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
  • Stavebnictví (čištění fasád, čištění stavebních vozidel a náčiní)
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h - 2500 l/h

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

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● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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