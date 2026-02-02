Pěnovací tryska FJ 3
Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.
Pěnová tryska FJ 3 pro čištění extra silnou pěnou pro snadné čištění všech povrchů, jako je barva, sklo a kámen. Ideální pro vozidla, zimní zahrady, zahradní nábytek, fasády, schodiště, karavany, cesty, stěny, žaluzie, terasy, příjezdové cesty atd. Kapacita nádoby cca. 0,3 litru. Nalijte čisticí prostředek Kärcher přímo do pěnové trysky, nasaďte trysku na pistoli a naneste pěnu. Úroveň paprsku lze upravit podle potřeby. Vhodné pro všechny tlakové myčky Kärcher tříd K 2 až K 7. Ideální pro použití s ultra pěnovým čističem Kärcher
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá výměna nejrůznějších čisticích prostředků
- Obzvláště uživatelsky přívětivý
Silná a přilnavá pěna
- Snadné čištění všech povrchů
Průhledná nádrž na čišticí prostředky
- Objem nádoby je viditelný v každém okamžiku
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|93 x 201 x 120
|Kompatibilita
|Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- G 4.10 M s benzinovým pohonem
- G 7.10 M s benzinovým pohonem
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.120
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.425
- K 2.425 T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.800 eco!ogic
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 eco!ogic Home T250 *EU
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.530 T400 Special Edition
- K 5.600
- K 5.600 T 200
- K 5.610 T250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.800 eco!ogic
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.650
- K 7.650 T400 *EU
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
- K 7.800 eco!ogic
Oblasti použití
- Vozidla
- Zimní zahrady
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Terasa
- Žaluzie/rolety
- Cesty
- (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Obytné vozy