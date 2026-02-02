Pěnovací tryska FJ 3

Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.

Pěnová tryska FJ 3 pro čištění extra silnou pěnou pro snadné čištění všech povrchů, jako je barva, sklo a kámen. Ideální pro vozidla, zimní zahrady, zahradní nábytek, fasády, schodiště, karavany, cesty, stěny, žaluzie, terasy, příjezdové cesty atd. Kapacita nádoby cca. 0,3 litru. Nalijte čisticí prostředek Kärcher přímo do pěnové trysky, nasaďte trysku na pistoli a naneste pěnu. Úroveň paprsku lze upravit podle potřeby. Vhodné pro všechny tlakové myčky Kärcher tříd K 2 až K 7. Ideální pro použití s ​​ultra pěnovým čističem Kärcher

Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá výměna nejrůznějších čisticích prostředků
  • Obzvláště uživatelsky přívětivý
Silná a přilnavá pěna
  • Snadné čištění všech povrchů
Průhledná nádrž na čišticí prostředky
  • Objem nádoby je viditelný v každém okamžiku
Specifikace

Technické údaje

Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 93 x 201 x 120
Kompatibilita Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Vozidla
  • Zimní zahrady
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Terasa
  • Žaluzie/rolety
  • Cesty
  • (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Obytné vozy