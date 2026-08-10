Pilové čepele pro PGS 4-18 (2 ks)

Pilové čepele jsou vhodné pro řezání dřeva bateriovou prořezávací pilkou na větve PGS 4-18 a zajišťují dokonalé výsledky řezání.

Působivá kvalita umožňuje přesné řezání větví s minimální námahou. Díky systému výměny bez použití nářadí lze také rychle a snadno pilové čepele vyměnit.

Charakteristické znaky a výhody
Prémiová pilová čepel vyrobená v Německu
  • Pro optimální řezný výkon.
Výměna pilového kotouče bez použití nářadí
  • Rychlá a snadná výměna pilového kotouče bez potřeby nářadí.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 152 x 2 x 20
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Větve