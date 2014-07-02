Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Pískovací / otryskávací sada k odstranění rzi, barev a silně ulpívajících nečistot za použití tryskacích prostředků Kärcher. Vhodná pro všechny hobby vysokotlaké čističe Kärcher tříd K2 - K7.

Charakteristické znaky a výhody
Pískovací a mokré paprsky s vysokotlakým čističem
  • Lepší rozpouštění nečistot
Zvláště výkonný
  • Odstranění rzi, barvy a odolných nečistot
Plný čisticí výkon
  • Cílené čištění odolných nečistot
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 525 x 110 x 100
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • K odstranění rzi a barvy
  • Ulpívající nečistoty
Náhradní díly Pískovací / otryskávací sada

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.