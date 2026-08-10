Pistole Classic
Vysoce kvalitní spouštěcí pistole Classic s robustním ventilem. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 155
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M St
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/25 G Classic
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDC Advanced
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic