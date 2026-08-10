Pistole Classic

Vysoce kvalitní spouštěcí pistole Classic s robustním ventilem. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5