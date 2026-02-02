Pistole G 180 Q Smart Control
Vysokotlaká pistole G 180 Q Smart Control pro všechny tlakové myčky Kärcher řady Smart Control: s LCD displejem a ovládacími tlačítky pro tlak a čisticí prostředek.
Díky tlačítkům +/– na vysokotlaké pistoli G 180 Q Smart Control lze snadno ovládat úrovně tlaku a dávkování čisticího prostředku pouhým stisknutím tlačítka. Abyste zajistili, že obzvláště odolné nečistoty nebudou žádným problémem, lze pomocí vysokotlaké pistole aktivovat režim boost, který poskytne ještě větší výkon. Kromě ovládání na stříkací pistoli lze nastavení tlaku také jednoduše a pohodlně přenést do pistole prostřednictvím aplikace Kärcher Home & Garden. Na LCD displeji G 180 Q Smart Control máte nastavení neustále pod kontrolou – bez ohledu na počasí. Vysokotlaká pistole včetně adaptéru Quick Connect je vhodná pro všechny tlakové myčky Kärcher z řady Smart Control.
Charakteristické znaky a výhody
tlačítka +/- na rukojeti
- Pro pohodlné nastavení stupně tlaku a koncentrace čisticího prostředku.
Zobrazení stupně tlaku na LCD displeji
- Mějte svá nastavení stále na očích.
Režim Boost
- V případě silného znečištění lze režim boost aktivovat pomocí stříkací pistole.
Řízení prostřednictvím aplikace Kärcher Home & Garden
- Nastavení tlaku lze přenést do vysokotlaké pistole prostřednictvím aplikace.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|552 x 48 x 225