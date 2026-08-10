Pistole High End
Robustní ruční stříkací pistole High End pro potravinářství a průmysl. Vykazuje i při vysokém průtoku do 2.500 l/h jen velmi malé tlakové ztráty.
Díky materiálům schváleným pro potravinářství a odolným vůči mořské vodě je předurčena pro profesionální používání v potravinářství a průmyslu: Ruční stříkací pistole High End garantuje extrémně nízké tlakové ztráty i při vysokém průtoku do 2500 litrů za hodinu. Velmi robustní s dlouhou životností a novými, inovativními stabilními přípojkami EASY!Lock pro úsporu času.
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|300
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9