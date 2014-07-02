Pistole pro vysokotlaký čistič Easy Press SoftGrip

Easy Press pistole integr., pro VT hadice NW 6/NW8 s průměrem Swivel 11mm

Snadno stisknutelná vysokotlaká spouštěcí pistole s měkkou rukojetí. Pro vysokotlaké hadice DN 6 a DN 8 s otočným průměrem 11 mm.

Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Připojovací závit M22 x 1,5
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8