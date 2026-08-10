Plochý skládaný filtr Renovation WD 4-6

Speciální plochý skládaný filtr pro dlouhotrvající sací výkon při vysávání jemného prachu při práci s elektrickým nářadím. Vhodný pro mokré a suché vysavače Kärcher.

Speciální plochý skládaný filtr Renovation KFI 4440 je ideální pro vysávání jemných a hrubých nečistot i tekutin. Je také ideální pro vysávání jemného prachu vznikajícího při renovačních pracích a při práci s elektrickým nářadím. Díky polyesterovému materiálu je filtr odolný vůči vlhkosti. Nepřilnavý povlak také účinně zabraňuje ucpávání filtru a zajišťuje dlouhotrvající sací výkon a optimální filtraci prachu během používání. Plochý skládaný filtr, vložený do patentovaného filtračního boxu, lze vyměnit obzvlášť pohodlně a rychle - bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami: stačí otevřít filtrační box, vyměnit filtr, zavřít filtrační box - a je to. Vyvinuto jako zákaznická úprava pro vysavače pro mokré a suché vysávání Kärcher Home & Garden WD 4-6, KWD 4-6 a MV 4-6.

Charakteristické znaky a výhody
Polyesterový filtrační materiál s nepřilnavou vrstvou
  • Pro dlouhotrvající sací výkon a optimální filtraci prachu během používání.
  • Pro nepřerušovanou práci.
  • Odolnost vůči vlhkosti a dlouhá životnost.
Patentovaná technika odnímání filtru
  • Mokré a suché vysávání bez výměny filtru
  • Plochý skládaný filtr vyměníte během několika sekund vyklopením filtračního boxu - bez kontaktu s nečistotami.
Vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 163 x 104 x 50
Oblasti použití
  • Práce v dílně a renovace s velkým množstvím jemného prachu
  • Jemné nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Dílna
  • Renovace