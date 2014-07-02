Plovákový spínač
Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.
Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody a kontroluje tak samostatně proces vyprazdňování. Lze ho používat spolu se zahradními čerpadly, ponornými čerpadly, domácími automaty na vodu a domácími vodárnami. Včetně 10 m speciálního připojovacího kabelu. Pozor: Ve spojení s GP 60/70 Mobile Control vhodný pouze k vypínání čerpadla.
Charakteristické znaky a výhody
10 m připojovací kabel
- Umožňuje použití i u vzdálených zásobníků vody, příp. zásobníků v hloubce.
Plovákový spínač
- Řídí zapnutí a vypnutí čerpadla přes hladinu vody u vzdálených zásobníků vody.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|210 x 270 x 55
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
- Pro použití při povodních