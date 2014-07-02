Plovákový spínač

Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.

Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody a kontroluje tak samostatně proces vyprazdňování. Lze ho používat spolu se zahradními čerpadly, ponornými čerpadly, domácími automaty na vodu a domácími vodárnami. Včetně 10 m speciálního připojovacího kabelu. Pozor: Ve spojení s GP 60/70 Mobile Control vhodný pouze k vypínání čerpadla.

Charakteristické znaky a výhody
10 m připojovací kabel
  • Umožňuje použití i u vzdálených zásobníků vody, příp. zásobníků v hloubce.
Plovákový spínač
  • Řídí zapnutí a vypnutí čerpadla přes hladinu vody u vzdálených zásobníků vody.
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 210 x 270 x 55
Oblasti použití
  • K odčerpání vody ze zahradních jezírek
  • Pro použití při povodních