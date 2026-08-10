Podlahová hubice
Optimalizované využití páry a větší čisticí plocha. Inovativní podlahová hubice přináší lepší výsledek čištění. Vhodná pro použití se všemi dodávanými podlahovými utěrkami.
Inovativní podlahová hubice slibuje ještě lepší výsledky čištění. Umožňuje to optimální využití páry a zvětšená plocha čištění. Podlahová hubice je vhodná pro všechny podlahové utěrky. Lamely a nopky na straně čištění zafixují utěrku po maximální délce a šířce. Tak se uvolní a pojme výrazně více nečistot - pro ještě efektivnější a důkladnější čištění podlah z dlažby, přírodního kamene, linolea a PVC.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní mechanismus upevnění k fixaci čisticího hadříku
- Snadné připevnění hadříku na podlahovou hubici
Inovativní lamely pro podlahové hubice a čištěný povrch
- Efektivnější využití páry, žádné unikání páry
- Větší vyčištěné povrchy pro efektivnější čištění a důkladnější vyčištění
- Čisticí hadřík je upevněn na maximálním povrchu hubice. Rozpustí a vstřebává více nečistot.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|315 x 60 x 200
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Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice