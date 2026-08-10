Podlahová hubice Adv pro vysávání mokro-suchých nečistot, pro DN 35, 360mm
Pro mokro-suché čištění: plastová podlahová sací stěrkaice Adv o šířce 360 mm a jmenovité šířce DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které lze snadno vyměnit.
S mokro-suchou podlahovou hubicí Adv v DN 35 z robustního plastu lze snadno odstranit tekutiny, hrubé nečistoty a jemný prach. Podlahová hubice je široká 360 milimetrů, je vhodná pro mokré i suché vysavače od Kärcher. Kartáčové lišty a stěrky lze rychle a snadno vyměnit pomocí klipu.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Množství (Kusy)
|1
|Šířka (mm)
|360
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|360 x 220 x 90
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Náhradní díly Podlahová hubice Adv pro vysávání mokro-suchých nečistot, pro DN 35, 360mm
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