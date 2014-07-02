Podlahová hubice pro NT, hliníková, DN 35, 370 mm
Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: hliníková podlahová sací stěrkaice (DN 35) o šířce 370 mm, včetně kartáčových lišt a stěrky, které se snadno vyměňují.
Hliníková podlahová hubice na mokro-suché podlahy ve jmenovité velikosti DN 35 o šířce 370 milimetrů a bočními válečky. Stěrky a kartáčové lišty lze rychle a snadno vyměnit pomocí klipu. Hubice je ideální pro odstraňování jemného prachu, hrubých nečistot nebo tekutin pomocí vysavačů na mokro-suché vysávání od Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Množství (Kusy)
|1
|Šířka (mm)
|370
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 200 x 85
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