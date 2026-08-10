Podlahová hubice pro NT vysavače, DN40, 360 mm

Pro mokré i suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin: plastová podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 360 mm a jmenovitá šířka DN 40. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky.

K odstranění jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin pomocí vysavačů na mokro-suché vysávání od Kärcher: podlahová hubice na mokré/suché v DN 40 z robustního plastu o šířce 360 ​​milimetrů, kartáčové lišty, stěrky a boční válečky.

Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Množství (Kusy) 1
Šířka (mm) 360
Barva šedý
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 370 x 190 x 75

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