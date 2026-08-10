Podlahová hubice pro NT vysavače, DN40, 360 mm
Pro mokré i suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin: plastová podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 360 mm a jmenovitá šířka DN 40. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky.
K odstranění jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin pomocí vysavačů na mokro-suché vysávání od Kärcher: podlahová hubice na mokré/suché v DN 40 z robustního plastu o šířce 360 milimetrů, kartáčové lišty, stěrky a boční válečky.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Množství (Kusy)
|1
|Šířka (mm)
|360
|Barva
|šedý
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|370 x 190 x 75
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