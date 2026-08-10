Post-Protect Filtr k WPC 120 UF
Post-Protect Filtr je čtvrtým filtračním stupněm čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.
Post-Protect Filtr je vyroben ze zrnitého aktivního uhlí a završuje čtyřstupňovou koncepci filtrů k WPC 120 UF. Odstraňuje poslední zbývající nečistoty a cizí látky, které mohou negativně ovlivnit chuť. Výsledkem je čistá a čerstvá voda pro optimální požitek z pití.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|71 x 71 x 272
Oblasti použití
- Pitná voda