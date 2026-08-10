Post-Protect Filtr k WPC 120 UF

Post-Protect Filtr je čtvrtým filtračním stupněm čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.

Post-Protect Filtr je vyroben ze zrnitého aktivního uhlí a završuje čtyřstupňovou koncepci filtrů k WPC 120 UF. Odstraňuje poslední zbývající nečistoty a cizí látky, které mohou negativně ovlivnit chuť. Výsledkem je čistá a čerstvá voda pro optimální požitek z pití.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Pitná voda