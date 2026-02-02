Postranní kartáče pro vlhké nečistoty
Dva postranní kartáče zametacího stroje se speciálními štětinami pro vlhké nečistoty. Vhodné pro zametací stroje S 500 až S 650.
Postranní kartáče ze standardních štětin a 3krát tvrdších štětin jsou zvlášť vhodné k uvolňování a zametání vlhkých nečistot. Jejich nasazení se doporučuje například k zametání mokrého listí ulpívajícího na zemi. Postranní kartáče jsou určené pro zametací stroje S 500 až S 650.
Charakteristické znaky a výhody
Speciální směs štětin ze standardních štětin a 3krát tvrdších štětin
- Větší síla k uvolňování a zametání vlhkých nečistot.
- Spolehlivě zametá i jemnozrné nečistoty.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|šedý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|252 x 252 x 51
Oblasti použití
- Cesty
- Mokré nečistoty