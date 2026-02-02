Postranní kartáče pro vlhké nečistoty

Dva postranní kartáče zametacího stroje se speciálními štětinami pro vlhké nečistoty. Vhodné pro zametací stroje S 500 až S 650.

Postranní kartáče ze standardních štětin a 3krát tvrdších štětin jsou zvlášť vhodné k uvolňování a zametání vlhkých nečistot. Jejich nasazení se doporučuje například k zametání mokrého listí ulpívajícího na zemi. Postranní kartáče jsou určené pro zametací stroje S 500 až S 650.

Charakteristické znaky a výhody
Speciální směs štětin ze standardních štětin a 3krát tvrdších štětin
  • Větší síla k uvolňování a zametání vlhkých nečistot.
  • Spolehlivě zametá i jemnozrné nečistoty.
Specifikace

Technické údaje

Barva šedý
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 252 x 252 x 51
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
  • Cesty
  • Mokré nečistoty