Potah na stírání z mikrovlákna
Potah z mikrovláken pro optimální odstraňování nečistot na každém hladkém povrchu.
Potah z mikrovláken se postará o optimální odstraňování nečistot na hladkých plochách jako sklo, resp. okna. Společně s láhví s rozprašovačem, stěrkou čističe WV a koncentrátem na čištění oken garantuje čistotu beze šmouh. Tak jde čištění oken snadno od ruky jako ještě nikdy předtím.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní mikrovlánkový pad s brusnými, jakož i měkkými vlákny.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|70 x 275 x 30
Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy