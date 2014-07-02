Potah na stírání z mikrovlákna

Potah z mikrovláken pro optimální odstraňování nečistot na každém hladkém povrchu.

Potah z mikrovláken se postará o optimální odstraňování nečistot na hladkých plochách jako sklo, resp. okna. Společně s láhví s rozprašovačem, stěrkou čističe WV a koncentrátem na čištění oken garantuje čistotu beze šmouh. Tak jde čištění oken snadno od ruky jako ještě nikdy předtím.

Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní mikrovlánkový pad s brusnými, jakož i měkkými vlákny.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 275 x 30
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy