Power Control pracovní nástavec 027
Pracovní nástavec PowerControl s velikostí trysky 027 umožňuje plynulou regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci a tím tak přesné uzpůsobení výkonu podle příslušného úkolu.
Ideální alternativa pro váš vysokotlaký čistič bez funkce Servo Control: Náš pracovní nástavec PowerControl 027 s patentovaným tvarem Power trysky pro zvýšení čisticího výkonu až o 40 procent je vybavený plynulým nastavením tlaku se snadnou obluhou v bezprostředním dosahu uživatele. Tak můžete přesně upravit čisticí výkon podle pracovního úkolu během používání a v režimu nízkotlaku cíleně používat čisticí prostředky. Při další optimalizaci výsledku vás kromě toho podpoří nastavení roviny tryskání, které se kdykoli postará o správný pracovní úhel.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Náhradní díly Power Control pracovní nástavec 027
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.