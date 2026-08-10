Power Control pracovní nástavec 034
Snadno dostupné, přesné nastavení tlaku během práce: s pracovním nástavcem PowerControl s velikostí trysky 034 lze pracovní tlak upravit plynule a rychle podle každého pracovního úkolu.
Náš pracovní nástavec PowerControl 034 vám umožní upravit kdykoli a plynule čisticí výkon vašeho vysokotlakého čističe speciálně podle příslušného úkolu. Ať už potřebujete více nebo méně tlaku: Patentovaný tvar trysky Kärcher zvyšuje čisticí výkon přibližně o 40 procent. Regulaci nastavení tlaku máte na dosah a je i v průběhu práce velmi snadná. Pro cílené nanášení čisticích prostředků je integrován režim nízkotlaku, zatímco nastavení úrovně tryskání garantuje vždy správný pracovní úhel.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
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Náhradní díly Power Control pracovní nástavec 034
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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