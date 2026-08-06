Power Control pracovní nástavec 038
Rychlá, jednoduchá, přesná, plynulá úprava tlaku přímo na dosah: pracovní nástavec PowerControl s velikostí trysky 038 pro přesné přizpůsobení pracovního tlaku podle úkolu.
S patentovaným tvarem trysky Power firmy Kärcher ke zvýšení čisticího výkonu až o 40 procent přesvědčí náš pracovní nástavec PowerControl 038 jako alternativa strojů s funkcí Servo Control. Bez přerušení práce přizpůsobíte plynulou úpravou tlaku čisticí výkon jednoduše skutečnému úkolu. Čisticí prostředky jsou nanášeny ve speciálním režimu nízkotlaku, zatímco optimální pracovní úhel se navolí pomocí integrovaného přenastavení roviny tryskání. Regulace je v přímém dosahu a lze ji provádět bez námahy a jednoduše.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
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Náhradní díly Power Control pracovní nástavec 038
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