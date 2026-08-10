Power Control pracovní nástavec 042
Náš pracovní nástavec PowerControl s velikostí trysky 042 umožňuje ten správný čisticí výkon pro každý úkol čištění. Plynulé, přesné nastavení tlaku přímo na dosah.
Tolik, kolik je třeba, tak málo, jak je to jen možné: S plynulým nastavením tlaku našeho pracovního nástavce PowerControl 042 přizpůsobíte výkon příslušnému úkolu čištění, aniž byste museli přerušit práci. Díky ergonomickému tvaru lze provádět úpravy snadno v přímém dosahu a pro další optimalizaci vystupňuje patentovaný tvar trysky Kärcher čisticí výkon o přibližně 40 procent. Speciální režim nízkého tlaku umožňuje cílené nanášení čisticích prostředků a také pracovní úhel seřídíte bez problému inovativním nastavením úrovně tryskání.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
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Náhradní díly Power Control pracovní nástavec 042
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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