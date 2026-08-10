Power tryska 15°, 034
Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty
Specifikace
Technické údaje
|Velikost trysky ( )
|34
|Úhel (°)
|15
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Barva
|stříbrný
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Power tryska 15°, 034
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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