Power tryska s plochým paprskem, krátká, 3 mm, L2P
Perfektní pro abrazivní aplikace v těžko přístupných místech, krátká tryska s plochým paprskem pro použití se zařízením pro otryskání suchým ledem. S rychlovýměnným systémem.
Výkonnou a robustní plochou trysku z hliníku a nerezové oceli lze díky jejím kompaktním rozměrům použít prakticky ke všemu, např. k čištění průmyslových systémů, vstřikovacích forem nebo robotických sekaček. Nejenže snadno odstraňuje silné nečistoty, ale také dosahuje působivých výsledků v úzkých a těžko přístupných místech, např. v motorovém prostoru. Otočná tryska ve spouštěcí pistoli umožňuje také cílené abrazivní tryskání suchým ledem ploch a předmětů se složitou geometrií a z různých materiálů. Je vybavena rychlovýměnným systémem - pro rychlou, jednoduchou a pohodlnou manipulaci.
Charakteristické znaky a výhody
Krátká, snadno použitelná plochá tryska
- Vysoký výkon má za následek snadné odstranění i extrémně odolných usazenin.
- Velmi nízká spotřeba stlačeného vzduchu a CO₂.
Systém rychlé výměny
- Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Robustní provedení s dlouhou životností
- Vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli a hliníku.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|97 x 22 x 22
Videa
Oblasti použití
- Čištění forem a licích nástrojů
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
- K odstraňování nátěrů z dílů strojů
- K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu