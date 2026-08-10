Power tryska s plochým paprskem, krátká, 3 mm, L2P

Perfektní pro abrazivní aplikace v těžko přístupných místech, krátká tryska s plochým paprskem pro použití se zařízením pro otryskání suchým ledem. S rychlovýměnným systémem.

Výkonnou a robustní plochou trysku z hliníku a nerezové oceli lze díky jejím kompaktním rozměrům použít prakticky ke všemu, např. k čištění průmyslových systémů, vstřikovacích forem nebo robotických sekaček. Nejenže snadno odstraňuje silné nečistoty, ale také dosahuje působivých výsledků v úzkých a těžko přístupných místech, např. v motorovém prostoru. Otočná tryska ve spouštěcí pistoli umožňuje také cílené abrazivní tryskání suchým ledem ploch a předmětů se složitou geometrií a z různých materiálů. Je vybavena rychlovýměnným systémem - pro rychlou, jednoduchou a pohodlnou manipulaci.

Charakteristické znaky a výhody
Krátká, snadno použitelná plochá tryska
  • Vysoký výkon má za následek snadné odstranění i extrémně odolných usazenin.
  • Velmi nízká spotřeba stlačeného vzduchu a CO₂.
Systém rychlé výměny
  • Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Robustní provedení s dlouhou životností
  • Vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli a hliníku.
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 97 x 22 x 22

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Čištění forem a licích nástrojů
  • Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
  • K odstraňování nátěrů z dílů strojů
  • K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu