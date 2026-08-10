Pracovní nástavec, 1050 mm, nerezový, 1050 mm, otočný
Nástavec z nerezové oceli 1050 mm (s manuální spojkou) s ergonomickou rukojetí pro snadné použití a ochranu. Otočná o 360° pod tlakem.
Nástavec z nerezové oceli 1050 mm (s manuální spojkou) s ergonomickou rukojetí pro snadné použití a ochranu. Otočná o 360° pod tlakem.
Specifikace
Technické údaje
|Max. pracovní tlak (bar)
|300
|Délka (mm)
|1050
|Teplota (°C)
|max. 155
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Rukojeť
|otočný
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9