Pracovní nástavec, 1050 mm, nerezový, 1050 mm, otočný

Nástavec z nerezové oceli 1050 mm (s manuální spojkou) s ergonomickou rukojetí pro snadné použití a ochranu. Otočná o 360° pod tlakem.

Nástavec z nerezové oceli 1050 mm (s manuální spojkou) s ergonomickou rukojetí pro snadné použití a ochranu. Otočná o 360° pod tlakem.

Specifikace

Technické údaje

Max. pracovní tlak (bar) 300
Délka (mm) 1050
Teplota (°C) max. 155
Připojovací závit EASY!Lock
Rukojeť otočný
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9