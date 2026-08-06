Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný
Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický
Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.
Specifikace
Technické údaje
|Max. pracovní tlak (bar)
|300
|Délka (mm)
|1550
|Teplota (°C)
|max. 155
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Rukojeť
|otočný
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,4
Videa
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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