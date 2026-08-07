Pracovní nástavec, 250 mm, otočný

Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Specifikace

Technické údaje

Max. pracovní tlak (bar) 300
Délka (mm) 250
Teplota (°C) max. 155
Připojovací závit EASY!Lock
Rukojeť otočný
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5

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Náhradní díly Pracovní nástavec, 250 mm, otočný

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.