Pracovní nástavec, 600 mm

Pracovní nástavec 600 mm z nerezové oceli, lze otáčet o 360º pod tlakem pro profesionální vysokotlaké čističe.

Pracovní nástavce v různých délkových verzích, nerezová ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro zajištění optimální manipulace a izolace. Pod tlakem otočný o 360°.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomické držadlo
  • Dlouhá životnost.
  • Robustní rám z ocelových trubek.
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7