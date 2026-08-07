Pracovní nástavec, 600 mm
Pracovní nástavec 600 mm z nerezové oceli, lze otáčet o 360º pod tlakem pro profesionální vysokotlaké čističe.
Pracovní nástavce v různých délkových verzích, nerezová ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro zajištění optimální manipulace a izolace. Pod tlakem otočný o 360°.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomické držadlo
- Dlouhá životnost.
- Robustní rám z ocelových trubek.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
- AP 100/50 M antr.
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S plus
- HD 10/23-4 SX plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF