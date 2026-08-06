Pracovní nástavec, 600 mm, otočný

Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Specifikace

Technické údaje

Max. pracovní tlak (bar) 300
Délka (mm) 600
Teplota (°C) max. 155
Připojovací závit EASY!Lock
Rukojeť otočný
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8

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