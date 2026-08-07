Pracovní nástavec 850mm

Pozinkovaný pracovní nástavec s ručním šroubením pro vysokotlaké čističe řady Classic. Není otočný. Délka: 850 mm.

Pro všechny vysokotlaké čističe řady Classic od Kärcher: 850 mm dlouhá, pozinkovaná, neotočná stříkací trubka. Lze použít při teplotě vody do 60 °C a pracovním tlaku do 250 bar. S ručním šroubením, závit M 22 × 1,5 pro připojení k vysokotlaké pistoli a také závit M 18 × 1,5 pro připojení příslušenství.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 850 / 50 / 35
Kompatibilní přístroje
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