Pracovní nástavec 850mm
Pozinkovaný pracovní nástavec s ručním šroubením pro vysokotlaké čističe řady Classic. Není otočný. Délka: 850 mm.
Pro všechny vysokotlaké čističe řady Classic od Kärcher: 850 mm dlouhá, pozinkovaná, neotočná stříkací trubka. Lze použít při teplotě vody do 60 °C a pracovním tlaku do 250 bar. S ručním šroubením, závit M 22 × 1,5 pro připojení k vysokotlaké pistoli a také závit M 18 × 1,5 pro připojení příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|850 / 50 / 35