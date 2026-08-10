Pracovní nástavec Classic, 1050 mm, 1050 mm

Vysokotlaký pracovní nástavec s EASY!Lock z řady Classic od Kärcher. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Délka (mm) 1050
Teplota (°C) max. 155
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 1
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