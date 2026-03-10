Pracovní nástavec Multi Jet 145 Full Control, 3v1 pro K 5 Premium FC Plus a Smart Control

Vše v jednom: Pracovní nástavec Multi Jet 3 v 1 firmy Kärcher pro vysokotlaký čistič K 5 Premium Full Control Plus (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun.

Nyní měníte již jen paprsek a ne pracovní nástavec. Neboť pracovní nástavec Multi Jet 3 v 1 spojuje 3 druhy tryskání a umožňuje střídání mezi plynule nastavitelným vysokotlakým plochým paprskem, rotační tryskou a nízkotlakým paprskem čisticího prostředku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. A vhodný tlak lze rychle a snadno nastavit tlačítky na pistoli G 180 Q Full Control Plus Power Gun. Multi Jet 3 v 1 je víceúčelovým pracovním nástavec pro vysokotlaký čistič Kärcher K 5 Premium Full Control Plus od 2017.

Charakteristické znaky a výhody
Plná kontrola v obou rukách
  • Plynulá regulace tlaku pomocí inteligentní stříkací pistole.
Bez náročné výměny pracovního nástavce
  • Výběr vhodného paprsku provedete zcela jednoduše otočením na pracovním nástavci.
Tři druhy tryskání v jednom pracovním nástavci
  • Nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, rotorová tryska a plynule nastavitelný vysokotlaký plochý paprskem pro flexibilní práci.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 445 x 63 x 63

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Ploty