Pracovní nástavec Multi Jet 145 Full Control, 3v1 pro K 5 Premium FC Plus a Smart Control
Vše v jednom: Pracovní nástavec Multi Jet 3 v 1 firmy Kärcher pro vysokotlaký čistič K 5 Premium Full Control Plus (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun.
Nyní měníte již jen paprsek a ne pracovní nástavec. Neboť pracovní nástavec Multi Jet 3 v 1 spojuje 3 druhy tryskání a umožňuje střídání mezi plynule nastavitelným vysokotlakým plochým paprskem, rotační tryskou a nízkotlakým paprskem čisticího prostředku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. A vhodný tlak lze rychle a snadno nastavit tlačítky na pistoli G 180 Q Full Control Plus Power Gun. Multi Jet 3 v 1 je víceúčelovým pracovním nástavec pro vysokotlaký čistič Kärcher K 5 Premium Full Control Plus od 2017.
Charakteristické znaky a výhody
Plná kontrola v obou rukách
- Plynulá regulace tlaku pomocí inteligentní stříkací pistole.
Bez náročné výměny pracovního nástavce
- Výběr vhodného paprsku provedete zcela jednoduše otočením na pracovním nástavci.
Tři druhy tryskání v jednom pracovním nástavci
- Nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, rotorová tryska a plynule nastavitelný vysokotlaký plochý paprskem pro flexibilní práci.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|445 x 63 x 63
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Ploty