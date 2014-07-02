Pracovní nástavec na čištění WC a okapů

Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.

Nerezová přívodní trubka WC a žlab s vložkou trysky. Speciálně tvarovaný pro efektivní a hygienické čištění okapů a toalet.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3