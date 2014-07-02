Pracovní nástavec na čištění WC a okapů
Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.
Nerezová přívodní trubka WC a žlab s vložkou trysky. Speciálně tvarovaný pro efektivní a hygienické čištění okapů a toalet.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S plus
- HD 10/23-4 SX plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 C Plus
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CX F