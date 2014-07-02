Pracovní nástavec pro potravinářský průmysl, 1050 mm, otočný

Šedý, otočný pracovní nástavec pro potravinářství. Všechny díly vedoucí vodu jsou z materiálů vyhovujících potravinářství.

1050 mm šedá, otočná trubice pro potravinářský průmysl pro použití v potravinářském průmyslu. Všechny části přicházející do styku s vodou jsou bezpečné pro potraviny.

Specifikace

Technické údaje

Max. pracovní tlak (bar) 300
Délka (mm) 1050
Teplota (°C) max. 155
Připojovací závit M22 x 1,5
Rukojeť otočný
Hmotnost včetně obalu (kg) 1