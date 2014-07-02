Pracovní nástavec pro potravinářský průmysl, 1050 mm, otočný
Šedý, otočný pracovní nástavec pro potravinářství. Všechny díly vedoucí vodu jsou z materiálů vyhovujících potravinářství.
1050 mm šedá, otočná trubice pro potravinářský průmysl pro použití v potravinářském průmyslu. Všechny části přicházející do styku s vodou jsou bezpečné pro potraviny.
Specifikace
Technické údaje
|Max. pracovní tlak (bar)
|300
|Délka (mm)
|1050
|Teplota (°C)
|max. 155
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Rukojeť
|otočný
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1