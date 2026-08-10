Pracovní nástavec VJ 24, 360°

Variabilní tryska s nastavitelným 360° kloubem. VJ 24 je ideální pro čištění těžko přístupných míst.

Ruční nástavec s variabilní stříkací tryskou VJ 24 s nastavitelným kloubem 360° snadno zvládne obtížně přístupné oblasti. Prodlužovací trubice umožňuje uživateli ergonomicky pracovat a vzádelnost do značné míry chrání uživatele před stříkající vodou. Adaptér Quick Connect mezi hlavou trysky a prodlužovací trubkou navíc umožňuje snadno a rychle přepnout na jiné příslušenství pro ruční čištění, a to pouze jednou rukou. VJ 24 je kompatibilní s ručními čističi Karcher.

Charakteristické znaky a výhody
Flexibilní kloub
  • Nastavitelný kloub 360°
Zahrnuje prodlužovací trubici
  • Pro ergonomickou práci
Plochý paprsek 25°
  • Důkladné a efektivní číštění.
Quick Connect konektor
  • Snadná a rychlá výměna.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 512 x 59 x 43
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Květináče
  • Popelnice
  • Jízdní kola
  • Pro čištění zahradního nářadí
Náhradní díly Pracovní nástavec VJ 24, 360°

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.