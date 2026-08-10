Pracovní nástavec VJ 24, 360°
Variabilní tryska s nastavitelným 360° kloubem. VJ 24 je ideální pro čištění těžko přístupných míst.
Ruční nástavec s variabilní stříkací tryskou VJ 24 s nastavitelným kloubem 360° snadno zvládne obtížně přístupné oblasti. Prodlužovací trubice umožňuje uživateli ergonomicky pracovat a vzádelnost do značné míry chrání uživatele před stříkající vodou. Adaptér Quick Connect mezi hlavou trysky a prodlužovací trubkou navíc umožňuje snadno a rychle přepnout na jiné příslušenství pro ruční čištění, a to pouze jednou rukou. VJ 24 je kompatibilní s ručními čističi Karcher.
Charakteristické znaky a výhody
Flexibilní kloub
- Nastavitelný kloub 360°
Zahrnuje prodlužovací trubici
- Pro ergonomickou práci
Plochý paprsek 25°
- Důkladné a efektivní číštění.
Quick Connect konektor
- Snadná a rychlá výměna.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|512 x 59 x 43
Oblasti použití
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Květináče
- Popelnice
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
Náhradní díly Pracovní nástavec VJ 24, 360°
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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