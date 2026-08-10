Pracovní nástavec VJ 24 360°

Variabilní stříkací tryska s nastavitelným kloubem o 360°: VJ 24 pro modely KHB a OC 6-18 je ideální pro čištění těžko přístupných míst.

Variabilní stříkací nástavec VJ 24 s nastavitelným 360° kloubem si snadno poradí s těžko dostupnými místy. Integrovaná plochá tryska účinně odstraňuje nečistoty a adaptér Quick Connect umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství jednou rukou. VJ 24 je kompatibilní se všemi modely KHB a OC 6-18. Pro čištění je také nutná prodlužovací trubice (2.644-173.0).

Charakteristické znaky a výhody
Flexibilní kloub
  • Nastavitelný kloub 360°
Plochý paprsek 25°
  • Důkladné a efektivní číštění.
Quick Connect konektor
  • Snadná a rychlá výměna.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 159 x 59 x 43
Oblasti použití
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Květináče
  • Popelnice
  • Jízdní kola
  • Pro čištění zahradního nářadí
Příslušenství