Pracovní nástavec VJ 24 360°
Variabilní stříkací tryska s nastavitelným kloubem o 360°: VJ 24 pro modely KHB a OC 6-18 je ideální pro čištění těžko přístupných míst.
Variabilní stříkací nástavec VJ 24 s nastavitelným 360° kloubem si snadno poradí s těžko dostupnými místy. Integrovaná plochá tryska účinně odstraňuje nečistoty a adaptér Quick Connect umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství jednou rukou. VJ 24 je kompatibilní se všemi modely KHB a OC 6-18. Pro čištění je také nutná prodlužovací trubice (2.644-173.0).
Charakteristické znaky a výhody
Flexibilní kloub
- Nastavitelný kloub 360°
Plochý paprsek 25°
- Důkladné a efektivní číštění.
Quick Connect konektor
- Snadná a rychlá výměna.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|159 x 59 x 43
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Květináče
- Popelnice
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí