Pre-Pure Filtr k WPC 120 UF
Pre-Pure Filtr tvoří první a druhý filtrační stupeň čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.
Pre-Pure Filtr je kombinací polypropylenového filtru a filtru s aktivním uhlím. Spolehlivě odstraňuje z vody větší částice do > 5 µm, těžké kovy a také chlór. Pre-Pure Filtr tvoří první a druhý stupeň čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|71 x 71 x 272
Oblasti použití
- Pitná voda