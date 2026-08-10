Pre-Pure Filtr k WPC 120 UF

Pre-Pure Filtr tvoří první a druhý filtrační stupeň čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.

Pre-Pure Filtr je kombinací polypropylenového filtru a filtru s aktivním uhlím. Spolehlivě odstraňuje z vody větší částice do > 5 µm, těžké kovy a také chlór. Pre-Pure Filtr tvoří první a druhý stupeň čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Pitná voda