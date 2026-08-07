Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý
Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.
Robustní předsazený filtr lze volitelně umístit na ponorné čerpadlo. Používání předsazeného filtru se doporučuje zvlášť při nasazení čerpadla v silně znečištěné vodě, například ve stavebních jámách nebo při záplavách. Filtr zadrží hrubé částečky nečistot před proniknutím do čerpadla. To chrání oběžné kolo čerpadla a zamezuje jeho ucpání větvičkami nebo částečkami nečistot – čímž zvyšuje jeho bezpečnou funkčnost. Předsazený filtr čerpadla je vhodný pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt a má velikost ok cca 5 mm.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní předřazený filtr
- Chrání oběhové kolo čerpadla před ucpáním větvemi a částečkami nečistot a zvyšuje funkční bezpečnost.
Zacvakávací systém
- Jednoduchá a rychlá montáž na ponorné čerpadlo.
Velikost ok 5 mm
- Průtok se nesníží, funkční bezpečnost se ale zvýší.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost ok (mm)
|5
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|177 x 179 x 53
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Oblasti použití
- Pro ochranu ponorného čerpadla před hrubými částicemi nečistot