Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý

Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.

Robustní předsazený filtr lze volitelně umístit na ponorné čerpadlo. Používání předsazeného filtru se doporučuje zvlášť při nasazení čerpadla v silně znečištěné vodě, například ve stavebních jámách nebo při záplavách. Filtr zadrží hrubé částečky nečistot před proniknutím do čerpadla. To chrání oběžné kolo čerpadla a zamezuje jeho ucpání větvičkami nebo částečkami nečistot – čímž zvyšuje jeho bezpečnou funkčnost. Předsazený filtr čerpadla je vhodný pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt a má velikost ok cca 5 mm.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní předřazený filtr
  • Chrání oběhové kolo čerpadla před ucpáním větvemi a částečkami nečistot a zvyšuje funkční bezpečnost.
Zacvakávací systém
  • Jednoduchá a rychlá montáž na ponorné čerpadlo.
Velikost ok 5 mm
  • Průtok se nesníží, funkční bezpečnost se ale zvýší.
Specifikace

Technické údaje

Velikost ok (mm) 5
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 177 x 179 x 53
Oblasti použití
  • Pro ochranu ponorného čerpadla před hrubými částicemi nečistot