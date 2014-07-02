Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, velký

Vyjímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli zvyšuje funkční bezpečnost Vašeho ponorného čerpadla a chrání čerpadlové hnací kolo před ucpáním.

Vyjímatelný filtr z ušlechtilé oceli chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním částečky hrubých nečistot a zvyšuje funkční bezpečnost ponorného čerpadla. Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli je vhodný pro tato ponorná čerpadla: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 a SCP 16000.

Charakteristické znaky a výhody
Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli
  • Předsazený předfiltr pro snadné připojení na ponorné čerpadlo. Chrání kolo čerpadla před zanesením nečistotami a zvyšuje funkční bezpečnost.
Předfiltr pro ponorná čerpadla, velký
  • Pro Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 a SCP 16000
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 210 x 210 x 70
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Pro ochranu ponorného čerpadla před hrubými částicemi nečistot