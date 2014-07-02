Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, velký
Vyjímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli zvyšuje funkční bezpečnost Vašeho ponorného čerpadla a chrání čerpadlové hnací kolo před ucpáním.
Vyjímatelný filtr z ušlechtilé oceli chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním částečky hrubých nečistot a zvyšuje funkční bezpečnost ponorného čerpadla. Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli je vhodný pro tato ponorná čerpadla: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 a SCP 16000.
Charakteristické znaky a výhody
Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli
- Předsazený předfiltr pro snadné připojení na ponorné čerpadlo. Chrání kolo čerpadla před zanesením nečistotami a zvyšuje funkční bezpečnost.
Předfiltr pro ponorná čerpadla, velký
- Pro Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 a SCP 16000
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|210 x 210 x 70
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Pro ochranu ponorného čerpadla před hrubými částicemi nečistot