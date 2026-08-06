Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock

Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postoje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postoje také všeobeně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 / 60 / 250

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Náhradní díly Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.