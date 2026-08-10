Přídavná sada kabelu ESD L2P

6 m dlouhý zemnící kabel pro vytvoření vyrovnání potenciálu mezi tryskací jednotkou a předmětem, který se má čistit během tryskání suchým ledem. Tím se zabrání elektrostatickým výbojům.

Šest metrů dlouhý zemnící kabel pro vyrovnání potenciálu mezi tryskací jednotkou a předmětem, který se má čistit při tryskání suchým ledem. To je zvláště nutné, pokud je čištěný předmět izolovaný, například kovový nástroj na gumové podložce. V tomto případě může zemnící kabel zabránit elektrostatickým výbojům. Kabel má na obou koncích silné svorky, které lze na jednom konci připevnit ke stroji a na druhém k ​​čištěnému předmětu.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
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