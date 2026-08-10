Přídavná sada rovnoměrného rozptýlení pelet pro L2P
Scrambler drtí pelety suchého ledu na menší částice. To umožňuje jemné čištění jemných povrchů.
Scrambler drtí pelety suchého ledu na menší částice. To umožňuje jemné čištění jemných povrchů. Scrambler je namontován přímo mezi strojem a stříkací hadicí. Nebrání tak manipulaci s tryskovou pistolí. Stupeň drcení lze individuálně nastavit díky výměnným řezným deskám.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (g)
|450
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|135 x 45 x 45