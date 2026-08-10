Přípojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4"

Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění.

Přípojka PerfectConnect pro sací a zahradní hadice se postará o snadné připojení sacích hadic na sací straně odolné vůči podtlaku a zahradních hadic na tlakové straně čerpadel. Přípojka představuje vhodné řešení pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm) a a hadice 3/4", resp. 1". Jsou okamžitě použitelné pro zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny. Součástí dodávky je převlečná matice a hadicová spona. Díky principu utěsnění PerfectConnect u BP příslušenství jsou čerpadla mimořádně spolehlivě utěsněná a mají bezporuchový chod.

Charakteristické znaky a výhody
Připojovací kus k čerpadlu
  • Pro připojení hadic na čerpadlo odolné proti podtlaku.
Otočný závit
  • Pro jednoduchou montáž připojovacího kusu čerpadla na čerpadlo, především pokud je již namontována hadice.
Pro 3/4" a 1" - hadice
  • Pro upevnění hadice na připojovací kus čerpadla.
Včetně spojky hadice
  • Pro upevnění hadice na připojovací kus čerpadla.
Specifikace

Technické údaje

Velikost závitu G1
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 45 x 80 x 45

Vybavení

  • Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
  • Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
  • Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.