Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1
Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.
Pomocí připojovacího adaptéru lze čerpadlo s vnitřním závitem rychle a jistě spojit s vodovodní přípojkou s vnitřním závitem – jedno zda na sací nebo tlakové straně. Vhodný pro připojovací závit G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm). Na jedné straně je adaptér vybavený standardním závitem G1 s axiálním principem utěsnění (značení [2] na produktu), na druhé straně standardním závitem G1 s radiálním principem utěsnění (značení [1] na produktu). Radiální princip utěsnění PerfectConnect u BP příslušenství umožňuje snadnou montáž, utěsňuje zvlášť spolehlivě a garantuje tím bezporuchový provoz čerpadel. Tak lze připojit jak příslušenství jiných výrobců, tak i starší příslušenství Kärcher (značení [2]) na čerpadla Kärcher s radiálním konceptem utěsnění (značení [1]). Na druhé straně je možné připojit radiálně těsnící příslušenství řady PerfectConnect Kärcher (značení [1]) na všechna běžně axiálně těsnící čerpadla (značení [2]).
Charakteristické znaky a výhody
Připojovací adaptér
- Rychlejší připojení vodních přípojek s vnitřním závitem na čerpadla s vnitřním závitem
Optimalizovaný připojovací závit
- Bezpečné utěsnění adaptéru bez pásky
Montáž bez nářadí
- Pro připojení není třeba žádné nářadí
Specifikace
Technické údaje
|Velikost závitu
|G1
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|36 x 72 x 36
Vybavení
- Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.