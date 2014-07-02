Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1
S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.
S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody - může být aktivní jeden nebo oba. Oba mohou být připojeny na stejné straně nebo nad sebou. Připojovací závit: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).
Charakteristické znaky a výhody
Dvoucestný připojovací adaptér
- Rychlejší připojení vodních přípojek s vnitřním závitem na čerpadla s vnitřním závitem čerpadla. Při použití jednoho nebo dvou aktivních výstupů. Včetně těsnícího uzávěru.
Flexibilní montáž
- Optimální přizpůsobení připojených hadic a potrubí.
Montáž bez nářadí
- Pro připojení není třeba žádné nářadí
Optimalizovaný připojovací závit
- Bezpečné utěsnění adaptéru bez pásky
Specifikace
Technické údaje
|Velikosti
|1" to 1"
|Velikost závitu
|G1
|Průměr
|1″
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|80 x 128 x 40
Vybavení
- Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.