Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1

S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.

S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody - může být aktivní jeden nebo oba. Oba mohou být připojeny na stejné straně nebo nad sebou. Připojovací závit: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).

Charakteristické znaky a výhody
Dvoucestný připojovací adaptér
  • Rychlejší připojení vodních přípojek s vnitřním závitem na čerpadla s vnitřním závitem čerpadla. Při použití jednoho nebo dvou aktivních výstupů. Včetně těsnícího uzávěru.
Flexibilní montáž
  • Optimální přizpůsobení připojených hadic a potrubí.
Montáž bez nářadí
  • Pro připojení není třeba žádné nářadí
Optimalizovaný připojovací závit
  • Bezpečné utěsnění adaptéru bez pásky
Specifikace

Technické údaje

Velikosti 1" to 1"
Velikost závitu G1
Průměr 1″
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 80 x 128 x 40

Vybavení

  • Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
  • Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
  • Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.