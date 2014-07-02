Připojovací sada Premium
Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.
Připojovací sada Premium pro přesné připojení 3/4" (19 mm) vodovodních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny s praktickým západkovým systémem. Připojovací sada zajišťuje vyšší průtok vody a je vhodná pro všechna uvedená čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).
Charakteristické znaky a výhody
Větší průměr
- Pro zvýšení průtoku vody
Včetně přípojky na kohoutek
- Pro rychlé připojení připojovací sady a čerpadla
Praktický zacvakávací systém
- Usnadňuje spojení hadic s čerpadlem
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|84 x 59 x 59
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.