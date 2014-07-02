Přívodní hadice na vodu, NW 19, R 1" / R 1"

NW 19 R1"/R1", do 85°C

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 7,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,8
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí