Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8
Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilnost. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice zajišťuje vyšší flexibilitu a rozšiřuje ační rádius vysokotlakého čističe o 10 m. Stačí ji připojit mezi přístroj a vysokotlakou hadici a práce vám jde najednou lépe od ruky. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou se vyznačuje svou robustností a zaručuje dlouhou životnost. Prodlužovací hadice ustojí až 160 bar a teplotu do 80 °C. Prodlužovací hadici lze samozřejmě použít i pro použití s čisticími prostředky. Prodlužovací hadice je vhodná pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher z hobby řad K2-K8.
Charakteristické znaky a výhody
Prodlužovací hadice 10 m
- Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
Gumová hadice s ocelovou vložkou
- Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Chránič proti ohebu
- Chrání hadici proti ohnutím
Mosazná přípojka
- Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|10
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|2,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|240 x 240 x 110