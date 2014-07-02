Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilnost. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.

Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice zajišťuje vyšší flexibilitu a rozšiřuje ační rádius vysokotlakého čističe o 10 m. Stačí ji připojit mezi přístroj a vysokotlakou hadici a práce vám jde najednou lépe od ruky. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou se vyznačuje svou robustností a zaručuje dlouhou životnost. Prodlužovací hadice ustojí až 160 bar a teplotu do 80 °C. Prodlužovací hadici lze samozřejmě použít i pro použití s čisticími prostředky. Prodlužovací hadice je vhodná pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher z hobby řad K2-K8.

Charakteristické znaky a výhody
Prodlužovací hadice 10 m
  • Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
Gumová hadice s ocelovou vložkou
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Chránič proti ohebu
  • Chrání hadici proti ohnutím
Mosazná přípojka
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 10
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 240 x 240 x 110
